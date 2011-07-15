HTML-верстка двух страниц (+ jquery скрипты)

Всем доброго времени суток. Задача такова: качественно сверстать (валидно и кроссбраузерно) и сделать шаблоном для Joomla CMS. Моя первая задача для верстальщика, поэтому я всегда на связи (для правки и ответа на вопросы). Ну и как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую всех верстальщиков.
Ищу человека, который свободен и сможет качественно сверстать две страницы за короткий срок.
В дальнейшем буду рад сотрудничать с этим человеком и в дальнейшем.
ТРЕБОВАНИЯ:
Верстка валидная, семантическая.
Под браузеры: IE 7+, Opera 9+, Firefox 3+, Safari 3+, Chrome
Дизайн фиксированный по ширине - 1000px.
Тянется вниз только белая подложка под контентом.
В верстке должны присутствовать 3 скрипта (можно адаптировать и использовать любые готовые или написать свои, главное, чтобы эффекты в этих скриптах были очень похожи на приведенные примеры, ну а сами скрипты были вписаны в дизайн сайта):
1) Выпадающее меню сверху сайта. Подпункты на фиолетовой полупрозрачной подложке должны появляться плавно. 1 уровень вложенности. Меню на главной и на внутренних - одинаковое.
Примеры (должно быть с подобным эффектом, только с прозрачностью и стилизовано под дизайн):
http://javascript-array.com/scripts/multi_level_drop_down_menu/?st
http://www.brandammo.co.uk/blog/wp-content/uploads/2011/02/jquery.naviDropDown.v1.0.DEMO/
2) Слайдер картинок в шапке. Скрипт только на главной странице.
Принцип смены должен быть примерно такой: http://www.webdesign63.de/showcases/slideshow_3/standalone/image-slideshow-standalone.html
3) Меню-аккордеон. Текущий пункт развернутый, остальные свернуты, при открытии другого пункта - предыдущий сворачивается. На главной странице 1 уровень подпунктов, на внутренних - 2 уровня (последний уровень, по-умолчанию скрыт, показывается после выбора подраздела).
Примеры скриптов (можно адаптировать любой скрипт из указанных или любой другой с похожим принципом, но должен быть еще один уровень вложенности):
http://www.htmldrive.net/items/demo/506/Accordion-Menu-mit-Slide-Effekt-im-Apple-Style-CSS3
или http://jqueryui.com/demos/accordion/
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PS: Заявки без указания цены и реальных сроков (желаемые сроки 2-3 дня) - НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
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