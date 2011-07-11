Верстка и натянуть на Джумлу

Всем доброго времени суток. Задача такова: качественно сверстать (валидно и кроссбраузерно) и сделать шаблоном для Joomla CMS.

Моя первая задача для верстальщика, поэтому я всегда на связи (для правки и ответа на вопросы). Ну и как вы догадались по макету, верстать я не умею, поэтому с выбранным верстальщиком хочу сотрудничать для создания сайтов (не всем заказчикам нравятся шаблонные решения), и как в итоге - плодотворное сотрудничество.

Цены и сроки скрыты друг от друга, поэтому не стесняйтесь.

Предпочтения: кач-ву с соизмеримой ценой.