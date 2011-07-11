Верстка и натянуть на Джумлу

HTML-версткаЗавершен15 заявок307 просмотров
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Всем доброго времени суток. Задача такова: качественно сверстать (валидно и кроссбраузерно) и сделать шаблоном для Joomla CMS.

Моя первая задача для верстальщика, поэтому я всегда на связи (для правки и ответа на вопросы). Ну и как вы догадались по макету, верстать я не умею, поэтому с выбранным верстальщиком хочу сотрудничать для создания сайтов (не всем заказчикам нравятся шаблонные решения), и как в итоге - плодотворное сотрудничество.

Цены и сроки скрыты друг от друга, поэтому не стесняйтесь.

Предпочтения: кач-ву с соизмеримой ценой.

12 лет назад
fedorovlab
Сергей 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
lancemanfv
Михаил 
28 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$30
1 день
Отличный исполнитель. Очень гибкий верстальщик, помог с установкой и настройкой шаблона. Рекомендую к работе
Просто приятный в общении человек, который не боится потратить лишние 5 минут на новые знания. Весь день на связи.
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