Сверстать шаблон для osCommerce из PSD

Joomla, Youshopper i Virtuemart Требуется устранить следующие баги: 1) Не доходит почта до администратора. Покупателю при этом приходит отчёт на маил о покупке и о том, что ему ответят. 2) На шаблоне Youshopper (http://www.joomla1.5.youjoomla.info/youshopper/) требуется переписать ...