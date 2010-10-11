Сверстать шаблон для osCommerce из PSD

$50
HTML-версткаЗавершен2 заявки155 просмотров
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Необходимо сверстать psd исходник в шаблон и натянуть на os Commerce.

Исходник покажу по запросу.

13 лет назад
MadeByRadionov
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
motus
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
7 дней
Хорошо проявил себя. Легко разобрался с новой CMS, выдал чистый кроссбраузерный код. Немного не уложились в сроки, но работой доволен. Надеюсь продолжить сотрудничество.
Замечательный работодатель: постановка задачи, предоплата, сдача проекта и оплата - всё без четко проблем. Буду рад дальнейшему сотрудничеству :)
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