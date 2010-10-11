Устранить баги для Joomla и Youshopper

Joomla, Youshopper i Virtuemart

Требуется устранить следующие баги:

1) Не доходит почта до администратора. Покупателю при этом приходит отчёт на маил о покупке и о том, что ему ответят.

2) На шаблоне Youshopper (http://www.joomla1.5.youjoomla.info/youshopper/) требуется переписать второй сверху слайдер так, чтобы в нём отображались продукты, ID которых будут прописаны в админке (в настоящее время там надо прописывать ID продуктов, которые НЕ нужно показывать).

3) На шаблоне Youshopper верхний слайдер почему-то изменился в размерах и стал уже. Нужно вернуть в исходный вид.