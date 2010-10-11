Проблема с отображением flash на сайте

Имеется psd макет одной странички сайта. Нужно просто нарезать, сделать css и страницу html. Верстка блочная. Сайт статический. Кроссбраузерно. Работу нужно сделать сегодня до 20.00.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перестал по какой то причине отображаться флеш http://cms3.prgmm.ru/
ФЛЕШ ЛОГО и ФЛЕШ ЗАГОЛОВОК !
Необходимо оперативно решить данную проблему !
Жду Ваших предложений !
вот ссылка на саму вертску: http://file.qip.ru/file/99otgsTF/shnur.html
Проект закрываю ! Проблема решилась само собой !!!
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