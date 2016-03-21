Требуется сверстать письмо в html.Насколько я понимаю, для нормального его отображения в разных почтовиках требуется табличная верстка.Прикрепляю рисунок, как письмо должно выглядеть (только рисунок очень широкий, ширина файла должны быть 730 px).Надо, что бы в письме было как можно меньше картинок.Однозначно картинки -- это лого, это знак лупы в Поиске, конечно, миниатюры товаров, и полоса с пиктограммами соц.сетей и моб.приложений в самом низу.(в ней каждая картинка ведет на свою ссылку).Все остальное -- это текст, в том числе названия разделов (ФУТБОЛ, ХОККЕЙ...) и синяя полоса (ТОВАРЫ, ЦЕНА...).Прошу обозначить срок и стоимость этой работы.