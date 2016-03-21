Требуется сверстать письмо в html.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок171 просмотр

Требуется сверстать письмо в html.Насколько я понимаю, для нормального его отображения в разных почтовиках требуется табличная верстка.Прикрепляю рисунок, как письмо должно выглядеть (только рисунок очень широкий, ширина файла должны быть 730 px).Надо, что бы в письме было как можно меньше картинок.Однозначно картинки -- это лого, это знак лупы в Поиске, конечно, миниатюры товаров, и полоса с пиктограммами соц.сетей и моб.приложений в самом низу.(в ней каждая картинка ведет на свою ссылку).Все остальное -- это текст, в том числе названия разделов (ФУТБОЛ, ХОККЕЙ...) и синяя полоса (ТОВАРЫ, ЦЕНА...).Прошу обозначить срок и стоимость этой работы.

HTML
9 лет назад
igor607
Иван 
53 года
21 год в сервисе
Был
4 года назад

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