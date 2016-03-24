Требуется адаптивная верстка на движке symphony

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки121 просмотр

Нужно сделать мобильную версию сайту st***d.spb.ru сайт на движке но вроде самописном. Звездочки убрать из домена. 

Пишите только если вы уверены в своих силах, и точную срок и стоимость. Работаем либо поэтапно либо с оплатой по факту. 

9 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

uihor
Игорь 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$50
2 дня
Отличное оперативное и профессиональное сотжуничество! Всегда на связи. Мои рекомендации.
Рекомендую Кристину к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

uihor
Игорь 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад

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