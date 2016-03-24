Требуется адаптивная верстка на движке symphony

Нужно сделать мобильную версию сайту st***d.spb.ru сайт на движке но вроде самописном. Звездочки убрать из домена.

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