Требуется верстальщик. Знание OpenCart или wrapbootstrap (wrapbootstrap.com) будет плюсом. (просьба не предлагать других, не тратьте свое и мое время). Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи. Свяжусь со всеми заинтересовавшими. Условия работы для исполнителя: Утверждаем ...
Переверстать главную и второстепенную страницы в Джумле
Есть сайт kzperm.ru на основе Джумла 2,5. Необходимо главную страницу и вторстепенную переверстать по образцу сайта bonton33.ru.
Наполнение сайта и фирменный стиль предоставим, расположение блоков есть в схематичном виде.
Доступ к админке сайта и хостингу также предоставим.
Срок 5 дней, тестовая версия сайта должна быть на вашем хосте.
Постоплата
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