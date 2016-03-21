Переверстать главную и второстепенную страницы в Джумле

$28
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки122 просмотра

Есть сайт kzperm.ru на основе Джумла 2,5. Необходимо главную страницу и вторстепенную  переверстать по образцу сайта bonton33.ru.

Наполнение сайта и фирменный стиль предоставим, расположение блоков есть в схематичном виде.

Доступ к админке сайта и хостингу также предоставим.

Срок 5 дней, тестовая версия сайта должна быть на вашем хосте.

Постоплата

Joomla
9 лет назад
DIM5984
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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