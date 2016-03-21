Верстка сайта

Требуется верстальщик. Знание OpenCart или wrapbootstrap (wrapbootstrap.com) будет плюсом. (просьба не предлагать других, не тратьте свое и мое время). Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи.

Свяжусь со всеми заинтересовавшими.

Условия работы для исполнителя: Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта.

Студиям не беспокоить!