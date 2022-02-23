Ускорить загрузку сайта на Ucoz

HTML-версткаЗавершен3 заявки611 просмотров
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Здравствуйте.

Сайт footaj.ru (Ucoz)

Сейчас моб.версия в красной зоне, десктоп в оранжевой.

Нужно ускорить сайт, насколько это возможно.

2 года назад
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
FrontAndrew
Андрей 
22 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$10
2 дня
RUBWMZ
Спасибо за работу, все ок!
Анна хороший заказчик, знает что нужно, сразу обговорили все детали. Были на связи до окончания работы
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