Ускорить загрузку сайта на Ucoz

Сверстать простую html страницу из блоков. Без сложных элементов, вёрстка из блоков. Шаблон страницы предоставлю в csv файле. Хедер и футер сделать подключаемыми
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Здравствуйте.
Сайт footaj.ru (Ucoz)
Сейчас моб.версия в красной зоне, десктоп в оранжевой.
Нужно ускорить сайт, насколько это возможно.
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