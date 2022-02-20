Сверстать лендинг

HTML-версткаЗакрыт88 заявок1199 просмотров
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Добрый день всем!

Требуется лендинг в виде обзора на бота

В общем нужно 4 страницы.

Можно без опыта работы и портфолио, главное что вы справились с задачей.

2 года назад
guest_16454316072048
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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