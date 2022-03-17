Верстка сайта и админка

$100
HTML-версткаЗавершен6 заявок492 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

верстка сайта и админка

тз в телегу вышлю

Верстка сайта
2 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
LamanrisDev
Атай 
24 годаКиргизия
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
2 года назад
$100
10 дней
Рекомендую
Всегда на связи!
  • Похожие заказы

  • Вёрстка одной простой страницы

    $15

    Сверстать простую html страницу из блоков. Без сложных элементов, вёрстка из блоков. Шаблон страницы предоставлю в csv файле. Хедер и футер сделать подключаемыми

    HTML-верстка2 исполнителя
    Закрыт
    2 года назад

  • Очистить CSS от лишних строк

    Нужно удалите неиспользуемый код CSS на сайте.  требование - после удаления кода Google PageSpeed должен не показывать потенциальную экономию для файлов CSS. Показатели, которые сейчас прикреплены к проекту.  Оплата через сервис. Срок 1 день.

    CSS
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сверстать лендинг

    Добрый день всем! Требуется лендинг в виде обзора на бота В общем нужно 4 страницы. Можно без опыта работы и портфолио, главное что вы справились с задачей.

    HTML-верстка88 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка без натяжки

    Макет будет готов к концу недели. Нужно сверстать за выходные к понедельнику(без срыва дедлайна). Ориентировочная цена и стек технологий.  https://www.figma.com/proto/isZuvULDiKDyvGYCOnzZEc/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0?node-id=2%3A2&amp;scaling=min-zoom&amp;page-id=0%3A1

    HTML-верстка50 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевёрстка

    $20

    Необходимо переверстать готовый сайт, созданный на платформе конструкторов сайта «creatium» в мобильную версию.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    2 года назад