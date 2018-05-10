Верстка блока

HTML-версткаЗакрыт11 заявок308 просмотров
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Добрый день!

Ищу верстальщика на регулярные задачи по верстке лендингов.

А в качестве первого задания нужно сверстать один блок. тз:

https://docs.google.com/document/d/1j6zwFPYvwyNyY525rTSU1Ix3asfFoe1ujYYrssclKRM/edit?usp=sharing 

Прошу оценить стоимость работы/срок.

6 лет назад
zawex1
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
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