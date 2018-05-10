Верстка блока

Нужно выяснить и подсказать, что создает проблему в html. Данные растягиваются шире экрана, чтобы поместить в экран, приходится сильно уменьшить масштаб и шрифт уже сильно мелкий при этом. См. скрин. Примеры нормальной таблицы и той ...
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Добрый день!
Ищу верстальщика на регулярные задачи по верстке лендингов.
А в качестве первого задания нужно сверстать один блок. тз:
https://docs.google.com/document/d/1j6zwFPYvwyNyY525rTSU1Ix3asfFoe1ujYYrssclKRM/edit?usp=sharing
Прошу оценить стоимость работы/срок.
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