Верстка для правок.

$50
HTML-версткаЗавершен2 заявки189 просмотров
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Здравствуйте.

Ищем в срочном порядке кто сможет сделать правки по макету.

ВАЖНО что-бы Вы могли сразу приступить.

Работы часа на 2-3 максимум

Сайт http://ibalcon.ptuch.me/

Нужно внести коректировки в формы захватов, сделать таймер отсчета его зацыклить + сделать привязку или на ip или на куки.

Макет в формате png c слоями.

Список правок:

1. в блоке "ЗАКАЖИТЕ НОВЫЙ БАЛКОН СЕГОДНЯ И ВЫ ПОЛУЧИТЕ" добавить спец предложение.

2. в блоке "ЗАКАЖИТЕ НОВЫЕ ОКНА СЕГОДНЯ И ВЫ ПОЛУЧИТЕ:" добавить спец предложение.

3. в блоке "ЗАКАЖИТЕ ОТДЕЛКУ БАЛКОНА СЕГОДНЯ И ВЫ ПОЛУЧИТЕ:"

4. Изменить другие елементы согласно макета в этих блоках

5. Сделать таймер обратного отсчета, зацыклить его и привязать к кукам.

6. В Калькуляторе расчета изменить правый блок как на макете, (сделать в 1 колонку)

7. Настроить отправку писем с форм (Сейчас сайт на голом html + css)

Скрины во вложении.

Тем кто пойдет на встречу и готов сделать это сейчас в будущем будут еще заказы.

Пожалуйста указывайте сразу цену.

Заранее спасибо за ответ

10 лет назад
vebmister
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
sarkis28
Саркис 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$40
1 день
Саркис справился с задачей на отлично, работаем по другим задачам/проектам. Рекомендую как хорошего специалиста.
Рекомендую к сотрудничеству . Оплату в срок и четкое тз вам гарантировано !
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