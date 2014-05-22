Верстка для правок.

Здравствуйте.

Ищем в срочном порядке кто сможет сделать правки по макету.

ВАЖНО что-бы Вы могли сразу приступить.

Работы часа на 2-3 максимум

Сайт http://ibalcon.ptuch.me/

Нужно внести коректировки в формы захватов, сделать таймер отсчета его зацыклить + сделать привязку или на ip или на куки.

Макет в формате png c слоями.

Список правок:

1. в блоке "ЗАКАЖИТЕ НОВЫЙ БАЛКОН СЕГОДНЯ И ВЫ ПОЛУЧИТЕ" добавить спец предложение.

2. в блоке "ЗАКАЖИТЕ НОВЫЕ ОКНА СЕГОДНЯ И ВЫ ПОЛУЧИТЕ:" добавить спец предложение.

3. в блоке "ЗАКАЖИТЕ ОТДЕЛКУ БАЛКОНА СЕГОДНЯ И ВЫ ПОЛУЧИТЕ:"

4. Изменить другие елементы согласно макета в этих блоках

5. Сделать таймер обратного отсчета, зацыклить его и привязать к кукам.

6. В Калькуляторе расчета изменить правый блок как на макете, (сделать в 1 колонку)

7. Настроить отправку писем с форм (Сейчас сайт на голом html + css)

Скрины во вложении.

Тем кто пойдет на встречу и готов сделать это сейчас в будущем будут еще заказы.

Пожалуйста указывайте сразу цену.

Заранее спасибо за ответ