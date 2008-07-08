Нужно доделать верстку сайта готовую примерно на 70-80% В связи с обстоятельствами, тот кто ее начинал делать не может закончить работу. Нужно доверстать 2-3 страницы и подчистить немного. Готовая верстка ...
Верстка и Интеграция в WP
Верстка и Интеграция в WP макета http://i045.radikal.ru/0807/c7/068cfe42c80e.jpg
Бюджет 50 wmz
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Создание формы он-лайн заказа. Приватный проект для Strekalovskij Andrew (pissed)Завершен17 лет назад
- $10
Требуется верстка одной страницы сайта. резиновая кросcбраузерная верстка макета. Макет в формате psd срок - 1-2 дняЗавершен17 лет назад
Вордпресс натянуть надо с psdHTML-верстка9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $20
Есть макет PSD Нужно сверстать шаблон под CMS DLE Дивно-табличная вёрстка Обязательно - кросбраузерность, валидность кода Оплата по факту. В аттаче скрины макетаЗавершен17 лет назад
- $25
Требуется сверстать макет для Drupal, 3 колонки, желательно чтобы админка тоже была расрашена под тему. Лучше дивами, но главное чтобы во всех браузерах отображалось нормально.HTML-верстка7 заявокЗакрыт17 лет назад
Сверстать макет под друпал, дивами, предложения сюда или в ЛС, примерная цена обязательноЗакрыт17 лет назад
Необходимо валидно отверстать резину под 1024х768 кроссбраузерно.Завершен17 лет назад
- $400
Приватный проект для anonimous.Завершен17 лет назад
Требуется верстка шаблона для IPB. ICQ: 492988148Завершен17 лет назад