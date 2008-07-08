Верстка и Интеграция в WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки145 просмотров

Верстка и Интеграция в WP макета http://i045.radikal.ru/0807/c7/068cfe42c80e.jpg

Бюджет 50 wmz

WordPress
17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

KrasIT
42 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
$50
1 день
Профессиональный фрилансер по WordPressu , исполнил все быстро, четко и качественно в полном соответствие с техническим заданием, ответственно подходит к делу и постоянно на связи, результат в итоге получается на высшем уровне. Очень рад, что судьба свела меня с таким профессиональным, пунктуальным, обязательным человеком как После выполнения работы на 100% в соответствии с ТЗ Надеюсь, будем продолжать сотрудничество.Рекомендую! хороший исполнитель вёрстка на 100% делается на ура - на дивах. - на таблицах. - кроссбраузерно (IE, Safari, FF, Opera) - валидно - фиксированный макет - резиновый макет - понятный и аккуратный код - - ответcтвенность Рекомендую Данного исполнителя!
Отличный заказчик - четко поставил задачу и оплатил сразу после выполнения. Плюс было просто приятно работать с человеком, один из лучших заказчиков.

Заявки фрилансеров

KrasIT
42 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад