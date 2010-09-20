Дизайнер GUI (интерфейсов) для онлайн игры

В компанию требуется дизайнер

Требования:

- Отличное Знание Photoshop

- Знакомство с Flash, 3dmax

- Опыт создания GUI для игр (диалоги, панели и т.д.)

- Опыт создания иконок (умения, предметы и т.д.)

- Опыт создания и проработки игрового интерфейса (почти pixel-art)

- Опыт работы в игровой индустрии (знание "законов" построения интерфейса)

- Желание работать в команде и развиваться профессионально.

Обязанности:

- Создание GUI для игр

- Проработка и реализация различных частей игрового интерфейса

- Придумывание и реализацию иконок для игры (умения, предметы, фракции, награды и т.д.)

- Оформления страниц в игре или на сайте (страница выбора персонажа, оплаты и т.д.)

Приветствуется:

- Хорошее знание 3D Max (или других пакетов), Flash, JavaScript

- Знание основ PHP/HTML/CSS

- Опыт разработки многопользовательских Flash-игр

- Опыт игры в MMORPG игры

Условия:

- Возможность работы в высокопрофессиональном и творческом коллективе;

- Дружественная атмосфера;

- Интересный перспективный проект;

- Профессиональный рост.

Работа на постоянной основе в Иркутском офисе либо удаленно.

Зарплата по результатам собеседования, в шапке написано 20000 руб, это оклад, так же есть премиальные, реальная зарплата будет зависеть только от вас и ваших умений.

В прикрепленном файле показан "уровень" прорисовки иконок и умений.