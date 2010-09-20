Дизайнер GUI (интерфейсов) для онлайн игры

На работу в офис. Работа с 9:00 до 17:00 с пн по птн. Зарплата раз в 2 недели. Офис в центре (пл. Восставших), рядом столовая. Нужно будет рисовать иконки для наших собственных проектов и для сторонних заказчиков.Примеры качества ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В компанию требуется дизайнер
Требования:
- Отличное Знание Photoshop
- Знакомство с Flash, 3dmax
- Опыт создания GUI для игр (диалоги, панели и т.д.)
- Опыт создания иконок (умения, предметы и т.д.)
- Опыт создания и проработки игрового интерфейса (почти pixel-art)
- Опыт работы в игровой индустрии (знание "законов" построения интерфейса)
- Желание работать в команде и развиваться профессионально.
Обязанности:
- Создание GUI для игр
- Проработка и реализация различных частей игрового интерфейса
- Придумывание и реализацию иконок для игры (умения, предметы, фракции, награды и т.д.)
- Оформления страниц в игре или на сайте (страница выбора персонажа, оплаты и т.д.)
Приветствуется:
- Хорошее знание 3D Max (или других пакетов), Flash, JavaScript
- Знание основ PHP/HTML/CSS
- Опыт разработки многопользовательских Flash-игр
- Опыт игры в MMORPG игры
Условия:
- Возможность работы в высокопрофессиональном и творческом коллективе;
- Дружественная атмосфера;
- Интересный перспективный проект;
- Профессиональный рост.
Работа на постоянной основе в Иркутском офисе либо удаленно.
Зарплата по результатам собеседования, в шапке написано 20000 руб, это оклад, так же есть премиальные, реальная зарплата будет зависеть только от вас и ваших умений.
В прикрепленном файле показан "уровень" прорисовки иконок и умений.
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