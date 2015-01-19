Дорисовать несколько иконок к готовому набору

Иконки и Пиксель-артЗавершен15 заявок232 просмотра
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Нужен тот, кто может аккуратно нарисовать несколько иконок в таком же стиле, как в этом наборе (pure flat):

http://www.axialis.com/stock-icons/pure-flat-2013-toolbar.html

Формат png, размер 64x64. Обозначения уточню.

И чтобы недорого.

После выполнения этого задания будут еще такого типа задачи.

9 лет назад
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
Shamray
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$10
1 день
Сделал то, что нужно. Постарался, и получилось вполне прилично, аккуратно и с соблюдением логики.
Профессионал своего дела, доступно изложенное задание, и своевременная корректировка. Всем рекомендую.