Дорисовать несколько иконок к готовому набору

Нужен тот, кто может аккуратно нарисовать несколько иконок в таком же стиле, как в этом наборе (pure flat):

http://www.axialis.com/stock-icons/pure-flat-2013-toolbar.html

Формат png, размер 64x64. Обозначения уточню.

И чтобы недорого.

После выполнения этого задания будут еще такого типа задачи.