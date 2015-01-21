Изображение 250х200

Иконки и Пиксель-артЗавершен8 заявок278 просмотров
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Нужно изображение с надписью "Верни Налог" размером 250x200.

Надо пару вариантов с логотипом и просто с текстом "Верни Налог", красиво написанным.

Исходник логотипа дам исполнителю.

9 лет назад
ivcab
64 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
nikitok951
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$5
1 день
Никита быстро справился с поставленной задачей. Подготовил несколько вариантов. Спасибо за качественное выполнение.
Все хорошо