Нарисовать иконки для готового проекта

Иконки и Пиксель-артЗавершен4 заявки160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

есть готовый макет (см http://prntscr.com/5t6yal )

на нем необходимо перерисовать иконки в стиле страницы

это представление цифровой информации проекта (см http://prntscr.com/5t6x2r )

те, что сейчас не подходят по стилю всей страницы в целом

желательно вот в таком стиле: http://prntscr.com/5t6yr5 или http://prntscr.com/5t6zfw

присылайте сроки и стоимость работы

Примеры робот ОБЯЗАТЕЛЬНО!

9 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
outragen
Денис 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Быстро и красиво все в лучшем виде рекомендую
Гладко и быстро. Всё своевременно и четко. Советую!