Нарисовать иконки для готового проекта

есть готовый макет (см http://prntscr.com/5t6yal )

на нем необходимо перерисовать иконки в стиле страницы

это представление цифровой информации проекта (см http://prntscr.com/5t6x2r )

те, что сейчас не подходят по стилю всей страницы в целом

желательно вот в таком стиле: http://prntscr.com/5t6yr5 или http://prntscr.com/5t6zfw

присылайте сроки и стоимость работы

Примеры робот ОБЯЗАТЕЛЬНО!