Фавикон+ иконка для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт7 заявок179 просмотров

Нужен фавикон и иконка в стиль сайта, которая будет разделять товарные категории. По тематике - нейтральная, но в стиль сайта. ICQ 341 102 321

14 лет назад
andysky
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров