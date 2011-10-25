Требуется отрисковка 5 кнопок 88х31

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен22 заявки345 просмотров

Требуется отрисковка 5 кнопок(в разной цветовой гамме) 88х31 не анимированных.

И 1 анимированной. Пишите цену за 1 иконку.

14 лет назад
KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kadeto
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$35
1 день
Работали с Стасом над кнопками для строительного сайта. Понравилось отношение к работе, мы нашли общий язык. Я остался очень доволен результатом. Надеюсь продолжить работать Стасом
Все хорошо. Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

kadeto
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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