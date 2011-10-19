Создание двух favicon

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен7 заявок172 просмотра

Создание двух favicon

14 лет назад
Losos
Тридэ 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

MegaBanner
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
В очередной раз все быстро и качественно.
Очередной проект от Сергея. Все четко и быстро. Буду рад сотрудничать в будущем. С уважением Денис.

Заявки фрилансеров

MegaBanner
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад