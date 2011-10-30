Иконки для сайта

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Завершен16 заявок290 просмотров

Нужно 6-7 иконок для сайта, размер примерно 100*100 пикселей. Тематика: теплоизоляционные, гидроизоляционные материалы. Что хочется видеть на иконках подробнее при обсуждении ТЗ.

14 лет назад
sharmelles
Екатерина 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

DariaMoroz
Дарья 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$8
1 день
Работа выполнена просто замечательно. Никаких проблем. Дарья - очень приятный в общении и исполнительный человек.
Было очень приятно работать с Екатериной! Хороший заказчик, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

DariaMoroz
Дарья 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад