Необходимо отрисовать порядка 50 иконок\ медалек для игры наподобие вот этих http://clip2net.com/clip/m28535/1318573399-clip-211kb.png медальки даются игрокам за некоторые успехи в игре будет основа из металла ( золото \ бронза ...
Иконки для сайта
Нужно 6-7 иконок для сайта, размер примерно 100*100 пикселей. Тематика: теплоизоляционные, гидроизоляционные материалы. Что хочется видеть на иконках подробнее при обсуждении ТЗ.
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