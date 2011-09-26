Перерисовать 4 иконки в 32*32

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт6 заявок279 просмотров

Имеется 4 иконки размером 24*24. Необходимо их перерисовать в 32*32.

Оплата в WMZ.

14 лет назад
iEmployer
Алексей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров