Иконки, каждая в 2-х вариантах цветная/одноцветная (контур, неактивный вид) иконки символизируют следующую полиграфическую продукцию: Визитки Листовки Флаера Фирменные бланки Бланки самокопирующиеся Наклейки Открытки, приглашения ...
Перерисовать 4 иконки в 32*32
Имеется 4 иконки размером 24*24. Необходимо их перерисовать в 32*32.
Оплата в WMZ.
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