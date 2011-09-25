Нарисовать значок

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт7 заявок226 просмотров

Простой значок. Надо предложить несколько вариантов на выбор.

А именно - каска (я покажу какая именно - цвет, форма), на ней корпоративный знак.

Эта иконка будет размещаться на упаковке продукции.

Не для вашего портфолио.

14 лет назад
Kotrin
47 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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