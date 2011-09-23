Нарисовать подарки для эротического проекта.

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт10 заявок220 просмотров

Задача нарисовать 15 подарков для эротического чата.

Подробности в icq 366-нольчетырешесть.Также просьба указывать портфолио в предложениях к проекту.

14 лет назад
A1308
35 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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