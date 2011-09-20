Найти иконки стран

24px x 19px, PNG

чтобы подписаны были правильными двумя буквами кода страны

http://pix.am/GX5T.jpg чтоб выглядели как тут

для одаренных

нужно найти архив, такой есть в интернете

страны там собраны все

по стране я не буду оплачивать работу тем более по ценнику 0,5 за иконку

5 за все