Найти иконки стран

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт9 заявок271 просмотр

24px x 19px, PNG

чтобы подписаны были правильными двумя буквами кода страны

http://pix.am/GX5T.jpg чтоб выглядели как тут

для одаренных

нужно найти архив, такой есть в интернете

страны там собраны все

по стране я не буду оплачивать работу тем более по ценнику 0,5 за иконку

5 за все

14 лет назад
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18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
44 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров