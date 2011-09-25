Иконки на полиграфическую тему

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт12 заявок225 просмотров

Иконки, каждая в 2-х вариантах цветная/одноцветная (контур, неактивный вид)

иконки символизируют следующую полиграфическую продукцию:

Визитки

Листовки

Флаера

Фирменные бланки

Бланки самокопирующиеся

Наклейки

Открытки, приглашения

Календари карманные

Календари квартальные

Конверты

Пластиковые карты

Плакаты Афиши

Буклеты

Брошюры

Билеты

Блокноты

Дипломы, грамоты, сертификаты

14 лет назад
sau7777
Антон 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров