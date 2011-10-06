Приватный проект для Ананьева Матвея

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка114 просмотров

Нарисовать 30 иконок

14 лет назад
SergeyKorkin
Владимир 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$100
1 день
Все сделал очень быстро. Спокойно реагировал на замечания - сделал то, что хотели видеть.
Работаю с этим человеком уже второй раз, все прошло так же отлично как и в первый:) Всем заказчикам - заказчик!)

Заявки фрилансеров

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад