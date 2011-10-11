Знак на продукцию

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок205 просмотров

Круг с каймой с надписью. внутри каска, на ней наш корпоративный знак.

Аналог: http://ru.fotolia.com/id/15594585 стиль такой же должен быть

срочно несколько вариантов

не для вашего портфолио

14 лет назад
Kotrin
47 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

oleg-gk
Олег 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов
14 лет назад
$15
1 день
Спасибо за качественную и оперативную работу!
Оплата выполнена в срок , рекомендую!

Заявки фрилансеров

oleg-gk
Олег 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов
14 лет назад