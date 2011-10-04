Приватно для Ситникова Елена (murlin)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрытнет заявок153 просмотра

Нужно нарисовать покадровую анимацию лица героя игры.

14 лет назад
wisenum
44 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров