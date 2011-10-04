Необходим красивый favicon для сайта hide.su Цвета и общий фирм стиль можно посмотреть на главной сайта. цена 10$
9 иконок для платежного терминала
Иконки для рубрик платежного терминала. Срок 48 часов. Просим сразу писать Ваш бюджет. Нужны качественный иконки как в Киви. размер 64х64, обьемные. Пример хороших иконок http://www.tirrey.com/976349/icon
Заявки фрилансеров
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