Иконки

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Закрыт17 заявок203 просмотра

Отрисовать 5 иконок в 2D - Добавить, старт, стоп, ред. удалить

Должны подходить под дизайн прикрепленный в приложении

14 лет назад
moiseev
Леонид 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров