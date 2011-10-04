Дизайн приложений для моб. телефонов

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт3 заявки194 просмотра

Есть готовые наработки Иконок, их нужно довести до ума (изображения, позиции картинок в иконках, добавить несколько иконок). Стучать в асю 682461 или на мыло.

14 лет назад
h0per
Хопер 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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