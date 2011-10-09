Отрисовать порядка 50 медалек для игры

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Закрыт15 заявок215 просмотров

Необходимо отрисовать порядка 50 иконок\ медалек для игры

наподобие вот этих http://clip2net.com/clip/m28535/1318573399-clip-211kb.png

медальки даются игрокам за некоторые успехи в игре

будет основа из металла ( золото \ бронза \ платина) + содержимое ( кубики, часики, звездочки и другие объекты... )

Важно, чтобы выглядело просто сказачно, чтобы хотелось данные медальки копить

14 лет назад
morgan_spb
Виталий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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