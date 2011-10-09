Нарисовать несколько тизеров для форума игровой тематики. Все в лс.
Отрисовать порядка 50 медалек для игры
Необходимо отрисовать порядка 50 иконок\ медалек для игры
наподобие вот этих http://clip2net.com/clip/m28535/1318573399-clip-211kb.png
медальки даются игрокам за некоторые успехи в игре
будет основа из металла ( золото \ бронза \ платина) + содержимое ( кубики, часики, звездочки и другие объекты... )
Важно, чтобы выглядело просто сказачно, чтобы хотелось данные медальки копить
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