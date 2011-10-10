Сделать 5 иконок в одном стиле для разделов (программ):

1. "Путь Положительного Героя" - один "воин"

2. "Путь Воина (Полководца)" - два "воина" в противоборстве

3. "Путь Правителя" - один главный и несколько подчиненных (или как-то еще - чтобы было понятно, что это про управление людьми)

4. "Переговоры под микроскопом" - два человека (можно тоже воины) ведут переговоры

5. "Управление под микроскопом" - руководитель и подчиненный (или несколько подчиненных) - можно тоже в виде "воинов"...

(Для 4 и 5 в идеале как-то бы отразить идею "под микроскопом" - или что-то увеличенное, или лупа кусочек увеличивает, или как-то еще...)

Использоваться они будут не только на сайте, но и как логотипы отдельных программ, поэтому размер нужен покрупнее (хотя бы 200 на 200 например).

И, значит, нужны два варианта - с текстом (названием) и без текста...

Ну вот как-то так :)