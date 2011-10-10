Нужно 6-7 иконок для сайта, размер примерно 100*100 пикселей. Тематика: теплоизоляционные, гидроизоляционные материалы. Что хочется видеть на иконках подробнее при обсуждении ТЗ.
Сделать 5 иконок в одном стиле
Сделать 5 иконок в одном стиле для разделов (программ):
1. "Путь Положительного Героя" - один "воин"
2. "Путь Воина (Полководца)" - два "воина" в противоборстве
3. "Путь Правителя" - один главный и несколько подчиненных (или как-то еще - чтобы было понятно, что это про управление людьми)
4. "Переговоры под микроскопом" - два человека (можно тоже воины) ведут переговоры
5. "Управление под микроскопом" - руководитель и подчиненный (или несколько подчиненных) - можно тоже в виде "воинов"...
(Для 4 и 5 в идеале как-то бы отразить идею "под микроскопом" - или что-то увеличенное, или лупа кусочек увеличивает, или как-то еще...)
Использоваться они будут не только на сайте, но и как логотипы отдельных программ, поэтому размер нужен покрупнее (хотя бы 200 на 200 например).
И, значит, нужны два варианта - с текстом (названием) и без текста...
Ну вот как-то так :)
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