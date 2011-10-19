Нужна иконка книги

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен4 заявки329 просмотров

Нужен аналог иконки http://www.iconarchive.com/show/farm-fresh-icons-by-fatcow/book-spelling-icon.html

размером 16*16, 24*24, 48*48 без тени (True Color + Alpha).

Оригинал не подходит по той причине, что требуется ставить обратный линк и нет 48*48.

Оплата WMZ.

14 лет назад
iEmployer
Алексей 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Иконка получилась классной, спасибо большое.
Алексей хороший заказчик. Хорошо описал задачу, сразу принял работу и оплатил ее. Было приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

MatArt
Матвей 
30 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад