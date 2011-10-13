Сделать прозрачным фон 6 картинкам

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт26 заявок315 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо сделать фон прозрачным у 6 картинок, сохранить в png

Пример картинки в приложении. Сейчас там белый фон.

Все предложения оставляйте в проекте: на e-mail,в icq и личку не пишите.

Оплата по факту.

14 лет назад
bestdesk
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10 лет назад

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