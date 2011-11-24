Необходимо сделать 4 иконки соц. сетей.

Точнее Фейсбук, вконтакте, твиттер и RSS

Они будут стоять в нижней части сайта.

Пример, как видите, есть. Но все-равно, как-то они не вписываются в общий "интерьер" дизайна. Сайт на белом фоне с элементами бежевого и золотистого цвета.

Можно подкорректировать существующие, либо сделать новые. Прошу назвать примерную цену за всю работу (4 иконки).

И, желательно, если бы у Вас был опыт в создании иконок примерно такого плана.