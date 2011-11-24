Необходимо сделать 4 иконки соц. сетей.

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен9 заявок292 просмотра

Точнее Фейсбук, вконтакте, твиттер и RSS

Они будут стоять в нижней части сайта.

Пример, как видите, есть. Но все-равно, как-то они не вписываются в общий "интерьер" дизайна. Сайт на белом фоне с элементами бежевого и золотистого цвета.

Можно подкорректировать существующие, либо сделать новые. Прошу назвать примерную цену за всю работу (4 иконки).

И, желательно, если бы у Вас был опыт в создании иконок примерно такого плана.

13 лет назад
brilliants
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

HAMeleon-ART
Анатолий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$30
1 день
Все отлично! Сделано качественно и быстро. Благодарен за работу!
Отличный заказчик. Четкое задание, моментальная оплата.Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

HAMeleon-ART
Анатолий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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