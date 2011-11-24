Нужен аналог иконки http://www.iconarchive.com/show/farm-fresh-icons-by-fatcow/book-spelling-icon.html размером 16*16, 24*24, 48*48 без тени (True Color + Alpha). Оригинал не подходит по той причине, что требуется ставить обратный линк и нет 48*48. ...
Необходимо сделать 4 иконки соц. сетей.
Точнее Фейсбук, вконтакте, твиттер и RSS
Они будут стоять в нижней части сайта.
Пример, как видите, есть. Но все-равно, как-то они не вписываются в общий "интерьер" дизайна. Сайт на белом фоне с элементами бежевого и золотистого цвета.
Можно подкорректировать существующие, либо сделать новые. Прошу назвать примерную цену за всю работу (4 иконки).
И, желательно, если бы у Вас был опыт в создании иконок примерно такого плана.
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