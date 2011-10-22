Точнее Фейсбук, вконтакте, твиттер и RSS Они будут стоять в нижней части сайта. Пример, как видите, есть. Но все-равно, как-то они не вписываются в общий "интерьер" дизайна. Сайт на белом фоне ...
Нарисовать favicon.ico
Необходимо нарисовать для интернет-магазина Giraffo.ru - favicon.ico высокого качества
Срок: 22.10.2011
Жду предложений по цене!!!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $60
А именно: Фейсбук, Твиттер и RSS. Они будут стоять в нижней части сайта http://site.goldway.net/. Пример, как видите, есть уже внизу. Но все-равно, как-то они не вписываются в общий "интерьер" дизайна ...Иконки и Пиксель-арт37 заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Нужен аналог иконки http://www.iconarchive.com/show/farm-fresh-icons-by-fatcow/book-spelling-icon.html размером 16*16, 24*24, 48*48 без тени (True Color + Alpha). Оригинал не подходит по той причине, что требуется ставить обратный линк и нет 48*48. ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать фон прозрачным у 6 картинок, сохранить в png Пример картинки в приложении. Сейчас там белый фон. Все предложения оставляйте в проекте: на e-mail,в icq и ...Иконки и Пиксель-арт26 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать кнопки размером 88х31, НЕ анимированные, для сайта тематики - животные. Логотип есть... Требуется нечто подобное: http://masterhost.ru/about/buttons/ То есть, нужно нарисовать одну кнопку, которую утверждаем, и ...Завершен14 лет назад
- $50
Создание двух faviconЗавершен14 лет назад
Сделать 5 иконок в одном стиле для разделов (программ): 1. "Путь Положительного Героя" - один "воин" 2. "Путь Воина (Полководца)" - два "воина" в противоборстве 3. "Путь Правителя" - один главный и ...Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно 6-7 иконок для сайта, размер примерно 100*100 пикселей. Тематика: теплоизоляционные, гидроизоляционные материалы. Что хочется видеть на иконках подробнее при обсуждении ТЗ.Завершен14 лет назад
Необходимо отрисовать порядка 50 иконок\ медалек для игры наподобие вот этих http://clip2net.com/clip/m28535/1318573399-clip-211kb.png медальки даются игрокам за некоторые успехи в игре будет основа из металла ( золото \ бронза ...Иконки и Пиксель-арт15 заявокЗакрыт14 лет назад
Нарисовать несколько тизеров для форума игровой тематики. Все в лс.Иконки и Пиксель-арт3 заявкиЗакрыт14 лет назад