Нарисовать favicon.ico

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Закрыт9 заявок243 просмотра

Необходимо нарисовать для интернет-магазина Giraffo.ru - favicon.ico высокого качества

Срок: 22.10.2011

Жду предложений по цене!!!

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kalenska
38 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

kalenska
38 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад