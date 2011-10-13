Необходимо сделать 3 иконки социальных сетей.

# 1 — $ 60

А именно: Фейсбук, Твиттер и RSS.

Они будут стоять в нижней части сайта http://site.goldway.net/.

Пример, как видите, есть уже внизу. Но все-равно, как-то они не вписываются в общий "интерьер" дизайна сайта.

Можно подкорректировать существующие, либо сделать новые.

Возможно понадобится потом иконка Вконтакте еще.

Желательно иметь опыт в создании иконок примерно такого плана.

Жду вариантов.