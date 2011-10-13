Необходимо сделать 3 иконки социальных сетей.

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт37 заявок1834 просмотра
#1$60

А именно: Фейсбук, Твиттер и RSS.

Они будут стоять в нижней части сайта http://site.goldway.net/.

Пример, как видите, есть уже внизу. Но все-равно, как-то они не вписываются в общий "интерьер" дизайна сайта.

Можно подкорректировать существующие, либо сделать новые.

Возможно понадобится потом иконка Вконтакте еще.

Желательно иметь опыт в создании иконок примерно такого плана.

Жду вариантов.

14 лет назад
brilliants
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

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