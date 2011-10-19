Точнее Фейсбук, вконтакте, твиттер и RSS Они будут стоять в нижней части сайта. Пример, как видите, есть. Но все-равно, как-то они не вписываются в общий "интерьер" дизайна. Сайт на белом фоне ...
Виджет для яндекса
Для сайта rusdealers.ru нужно сделать виджет для яндекса
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