Иконки для CMS

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен12 заявок350 просмотров

Необходимо создать 20 иконок для простенькой системы управления контентом.Иконка должна характеризовать модуль к которому относится , например:

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и т.д.

17 лет назад
_GvOzDiK_
Дмитрий 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

clubzone
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$25
Очень хороший дизайнер , получил то что и хотел, причём недорого.Очень хорошо работает с людьми , дорабатывает конечный продукт по вашему желанию.Вообщем советую.Спасибо тебе большое Александр , у меня будет ещё для тебя работёнка.
Филипкин Дмитрий отличный человек как в лице заказчика, так и как личность в целом. Неоднократно работали с ним, все проходило на высшем уровне. Советую всем!

Заявки фрилансеров

clubzone
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад