Иконки для CMS

Очень хороший дизайнер , получил то что и хотел, причём недорого.Очень хорошо работает с людьми , дорабатывает конечный продукт по вашему желанию.Вообщем советую.Спасибо тебе большое Александр , у меня будет ещё для тебя работёнка.