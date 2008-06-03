Требуется сделать иконки на сайты

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт15 заявок305 просмотров

http://rabota.morti.ru/employers/

http://rabota.morti.ru/applicants/

надо сделать картинки в цвете "база резюме" и "Вакансии"

оплата 400р.

17 лет назад
vikpav
Виктор 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров