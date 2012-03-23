Иконки для проекта FortunaFish.ru (20 шт.)

Здравствуйте! Нужно нарисовать favicon для сайта http://stroymnenie.ru в стиле дизайна сайта. Бюджет - 50 рублей. Первый, кто оставит заявку, получает заказ (конечно, при условии того, что может справиться с поставленной задачей). Поэтому, если Вы первый, сразу ...