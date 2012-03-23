Иконки для проекта FortunaFish.ru (20 шт.)

Иконки и Пиксель-артЗакрыт8 заявок209 просмотров
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Подробная информация в Word-е

Нужны иконки для:

- корзины

Для разделов (19 шт):

- Удилища

- Катушки

- Лески, шнуры, поводковые материалы

- Приманки

- Прикормки и Насадки

- Крючки

- Поплавки

- Застежки, Верлюжки, Заводные кольца

- Кормушки, Груза, Оливки, Дробь

- Готовые поводки, Оснастки, Монтажи

- Садки, Подсачеки, Куканы, Багры

- Стойки, Подставки, Обвес/Крепеж

- Сигнализаторы поклёвки

- Ящики, Кресла, Раскладушки

- Сумки, Чехлы, Тубуса, Коробки

- Зонты, Шелтеры, Палатки

- Транспортная система (тележки)

- Одежда и обувь

- Рыболовные принадлежности и аксессуары

Стилистика обсуждается, нужно обработанное фото

(выбирается в процессе мною *скорее всего*)

Далее фото стилизуется под иконки (процесс описываете вы, далее создаете).

Отдельно – нужен грамотный дизайнер.

Готов предоставлять заказы.

Контакт через: предварительный разговор тут, далее skype & tel

12 лет назад
Yodea
Юрий 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад