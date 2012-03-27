Сделать стилизированный progress-bar (Antil)

$50
Иконки и Пиксель-артЗавершен1 заявка188 просмотров
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Разработать стилизированный анимированный progress-bar

12 лет назад
its2b
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Antil
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$11
1 день
Качественно и быстро, работы выполнена на отлично. Спасибо
Всё отлично. Работаем не первый раз, надеюсь продолжим сотрудничество.