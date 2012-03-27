Сделать стилизированный progress-bar (Antil)

Для сайта http://b4b.by/ нужен фавикон. Тема сайта- бизнес Бреста. Логотип сайта вышлю в кореле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать стилизированный анимированный progress-bar
- Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно нарисовать favicon для сайта http://stroymnenie.ru в стиле дизайна сайта. Бюджет - 50 рублей. Первый, кто оставит заявку, получает заказ (конечно, при условии того, что может справиться с поставленной задачей). Поэтому, если Вы первый, сразу ...Завершен12 лет назад
- $15
есть заказ на 50 иконок я не успеваю нужно сделать 15. ТЗ исполнителю указывайте цены и срокиЗавершен12 лет назад
Нужно 2 иконки под стиль сайта.Закрыт12 лет назад
нужны 3 тизера для сайта bestcred.ru к красно желтых тонахЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать несколько иконок. Cписок иконок и то где они будут использованы прикрепляется в архиве. Интересуют сроки и стоимостьИконки и Пиксель-арт6 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимы иконки для iPhone-игры разрешением: 1) 57х57 2) 114х114 3) 512х512 4) 1024х1024 Игра представляет собой слайдер-пазл, где нужно собирать картинки по принципу, схожему, но не полностью повторяющему, принцип пятнашек (нет пустой ячейки; ячейки, выходящие при перемещении за границу ...Иконки и Пиксель-арт7 заявокЗакрыт12 лет назад
Указать стоимость за иконки.Закрыт12 лет назад
нужно: 1 тизер 13 иконок Для сайта автозапчестей. Примеры того как это надо сделать есть. Подробности в аське 399036584 Надо срочноЗакрыт12 лет назад
Задача создать шесть изображений типов ангаров для сайта, есть пример который можно взять за основу. Размеры примерно такие же. Необходимо чтобы иконка была объемной и яркой на прозрачном фоне.Закрыт12 лет назад