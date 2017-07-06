Иконки для сайта

Профессиональная качественная работа! Строгое соблюдение ТЗ и утвержденных сроков, в то же время всегда готова пойти на встречу заказчику в плане каких либо изменений, хорошая "правильная" самостоятельность и понимание поставленных заказчиком (и не всегда четко) задач!