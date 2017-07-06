Иконки для сайта

Иконки и Пиксель-артЗавершен18 заявок226 просмотров
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Для 14 типов продуктов (отделочные материалы) нужно нарисовать иконки.

6 лет назад
drunkpal
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
6 лет назад
$30
4 дня
Профессиональная качественная работа! Строгое соблюдение ТЗ и утвержденных сроков, в то же время всегда готова пойти на встречу заказчику в плане каких либо изменений, хорошая "правильная" самостоятельность и понимание поставленных заказчиком (и не всегда четко) задач!
Только положительные эмоции от сотрудничества. Четкая постановка задачи, корректные правки. Моментальная оплата. Рекомендую!