Иконоки/интернет магазин

Необходимо создать 6 креативных в то же время простых иконок, по оптимальному соотношению цена/творчество, темы можно увидеть на действующих(см. скрин), то что сейчас можно заметить это банально, не выделяется, не интересно. Просьба указывать в откликах цену и сроки.