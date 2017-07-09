Иллюстрации для сайта

Для сайта бюро переводов (перевод документов и сопутствующие услуги) требуется нарисовать картинки - в частности, изображения тех или иных документов + некоторые другие рисунки.

Во вложении пример с ч/б картинками, - это то, что у нас есть и нас полностью устраивало, но для нового проекта нужны те же самые изображения, "то же самое, только лучше". Новые картинки мы хотим в цвете.

Во вложении с цветными картинками паспорта - примеры того, что нам подойдет. Конечно, все рисунки должны быть сделаны в одном стиле.