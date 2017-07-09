Иллюстрации для сайта

Иконки и Пиксель-артЗавершен7 заявок258 просмотров
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Для сайта бюро переводов (перевод документов и сопутствующие услуги) требуется нарисовать картинки - в частности, изображения тех или иных документов + некоторые другие рисунки.

Во вложении пример с ч/б картинками, - это то, что у нас есть и нас полностью устраивало, но для нового проекта нужны те же самые изображения, "то же самое, только лучше". Новые картинки мы хотим в цвете.

Во вложении с цветными картинками паспорта - примеры того, что нам подойдет. Конечно, все рисунки должны быть сделаны в одном стиле.

6 лет назад
bp24
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
svyatoslaw95
28 летУзбекистан
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
6 лет назад
$30
3 дня
Все отлично! Святослав - отличный исполнитель. Рекомендуем!
Антон отличный заказчик! Сотрудничаю уже не в первый раз, одни положительные эмоции от сотрудничества. Всё на высоте, рекомендую всем к сотрудничеству!