Иллюстрации для сайта

Иконку нарисовать в духе иконки " примерочная " свадебного салона " Дом Вести " ! В верхней части сайта есть икона с манекеном ! Как всегда нарисовать в этом духе ..- но чтобы не сильно ...
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Для сайта бюро переводов (перевод документов и сопутствующие услуги) требуется нарисовать картинки - в частности, изображения тех или иных документов + некоторые другие рисунки.
Во вложении пример с ч/б картинками, - это то, что у нас есть и нас полностью устраивало, но для нового проекта нужны те же самые изображения, "то же самое, только лучше". Новые картинки мы хотим в цвете.
Во вложении с цветными картинками паспорта - примеры того, что нам подойдет. Конечно, все рисунки должны быть сделаны в одном стиле.
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