Нужно нарисовать иконки для сайта

Иконки и Пиксель-артЗавершен8 заявок323 просмотра
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Нужно нарисовать иконки для сайта по тематику ландшафтный дизайн.

Ссылка на ТЗ: 

https://www.dropbox.com/s/79q529pu6ixavzi/%D0%A2%D0%97%20%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8.docx?dl=0

6 лет назад
VNone
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
neyvmila
Людмила 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$33
2 дня
Людмила, прекрасный исполнитель, оперативно выполнила работу, сделала все правки, профессиональный подход к делу, спасибо!
Владимир - замечательный заказчик: грамотная постановка задачи, конструктивное общение и просто мгновенная оплата. Очень довольна состоявшимся сотрудничеством!