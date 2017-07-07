Иконку нарисовать в духе иконки " примерочная " свадебного салона " Дом Вести " ! В верхней части сайта есть икона с манекеном ! Как всегда нарисовать в этом духе ..- но чтобы не сильно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать иконки для сайта по тематику ландшафтный дизайн.
Ссылка на ТЗ:
https://www.dropbox.com/s/79q529pu6ixavzi/%D0%A2%D0%97%20%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8.docx?dl=0
- Похожие заказы
- Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Иконки нужны красивые для сайта по тату оборудованию. Присылайте цены и ссылки на работыИконки и Пиксель-арт30 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется нарисовать 10 иконок для сайта доставки суши. В прикрепленном файле примерная требуемая стилистика. Но в одной иконке будет не один ролл, а 6/8 - как идет в продажу. Подробности в личной переписке.Закрыт6 лет назад
Для 14 типов продуктов (отделочные материалы) нужно нарисовать иконки.Завершен6 лет назад
Нужно создать следующие картинки для компьютерной игры. Тематика игры: карта мира и карты континентов со странами. 1. Картинка 1600x1200 px Картинка нлавного окна программы. На картинке должен преобладать голубой фон, может быть изображен, например, глобус или другие ...Завершен6 лет назад
Добрый день. По ссылке примерный перечень необходимых картинок. Нужно нарисовать подобные картинки, с внесением в них логотипа заказчика. Размер изображения 400*400 px Результат необходимо получить в исходника. (вектор или растр) Точное количество (список) отправлю претенденту в личку. https://goo.gl/R2imHlИконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт6 лет назад
На основе логотипа (в приложении) нужно сделать 10-15 иконок для категорий каталога.Завершен6 лет назад
- $4
Нарисовать 4 иконки вектор в зеленом цвете резки, фасовки, перемотки, сворачивания укрывного материалаИконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать логотип для базы отзывов по сайтам, принимающим биткоин. В логотипе желательно обыграть логотип биткоина + оранжевый цветЗавершен7 лет назад
Добрый ден! Для сайта детских товаров нужны картинки разделов. Требования: - белый фон - цифровой формат - цветные, но в полутонах. ( не хочется сильно яркие цвета) Пожелания к рисункам. Главный герой папа и дети ( один ребенок .два, мальчик или девочка- ...Иконки и Пиксель-арт6 заявокЗакрыт6 лет назад